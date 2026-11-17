Пользователи также жалуются на недоступность Discord, War Thunder и проблемы с интернетом «Ростелекома»

В рунете произошёл массовый сбой: проблемы у Timeweb, Google, Twitch, DeepSeek и других сервисов ⁠ 9

В России зафиксированы масштабные перебои в работе крупных интернет-сервисов. По данным Downdetector, количество жалоб на отдельные платформы достигает нескольких тысяч в час. С

реди затронутых ресурсов — сервисы Google, облачная инфраструктура Timeweb и Timeweb Cloud, а также нейросеть DeepSeek.

, Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Стоит добавить, что Timeweb — это один из крупнейших российских хостинг-провайдеров и облачных платформ, на серверах которого размещено более 700 000 сайтов.

Пользователи сообщают о проблемах с доступом к стриминговой платформе Twitch и мессенджеру Discord. Также поступают жалобы на нестабильную работу интернет-провайдера «Ростелеком» и онлайн-игры War Thunder. Неполадки затрагивают как пользовательские, так и корпоративные сервисы, включая инструменты Google и облачные платформы.

Причины массовых сбоев на момент публикации не уточнялись. Мониторинговые сервисы продолжают фиксировать обращения пользователей из разных регионов России.

Проблемы с Timeweb могут затрагивать размещенные на его инфраструктуре сайты и виртуальные серверы. В компании подтвердили проблемы с сетевым оборудованием, которые уже решаются.