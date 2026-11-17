Теперь ошибки геолокации будут меньше влиять на рейтинг

Штрафы вместо скорости: каршеринг BelkaCar изменил рейтинг вождения, за что теперь будут снижать баллы ⁠ 3

Каршеринг BelkaCar приступил к тестированию обновленной системы рейтинга вождения. Изменения коснулись принципов оценки поездок: теперь сервис будет учитывать возможные сбои геолокации при обработке данных о превышении скорости, поэтому такие нарушения станут меньше влиять на итоговый балл. Кроме того, компания доработает экраны аренды, на которых отображается информация о нарушениях.

При расчете рейтинга больший вес получат штрафы ГИБДД и взыскания самого BelkaCar. К последним относятся курение в салоне, оставленный мусор, потеря документов, а также неправильная парковка, повлекшая эвакуацию автомобиля. При этом система продолжит учитывать манеру вождения, в том числе резкие ускорения и торможения, а также работу двигателя на высоких оборотах.

На рейтинг также влияет частота поездок: чем больше аренд совершает пользователь, тем больше данных получает система для оценки. Для повышения балла необходимо соблюдать ПДД и правила каршеринга, а также аккуратно обращаться с автомобилем.

Высокий рейтинг дает право на увеличенный кешбэк за поездки и скидки на расширенную страховку. Обновление будет внедряться постепенно, поэтому изменения появятся в приложении не у всех пользователей одновременно.

Рейтинг отображается в приложении BelkaCar и включает статистику поездок и штрафов. Его значение может меняться после каждой аренды в зависимости от поведения водителя.