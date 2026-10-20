4 ГБ ОЗУ снова станут нормой бюджетных смартфонов, а 12 ГБ будут уделом флагманов. Инсайдер Fixed Focus Digital описал будущее рынка

Инсайдер Fixed Focus Digital говорит, что сразу несколько китайских производителей смартфонов собираются уменьшить объём оперативной памяти в своих новых аппаратах относительно предшественников.

12 ГБ ОЗУ станут уделом флагманов, средний сегмент будет довольствоваться 8 ГБ, а бюджетники вернутся к 4 ГБ ОЗУ в базе, а старшие модификации будут предлагать 6 ГБ. Примерно то же самое мы имели на рынке несколько лет назад, но затем даже в бюджетные модели стали ставить 6 ГБ ОЗУ, а порой и 8 ГБ.

Конкретные компании инсайдер не назвал, но в целом по некоторым недавно анонсированным моделям эту тенденцию мы уже могли наблюдать. Учитывая цены на память, которые к тому же продолжают расти, ничего удивительного тут нет.

Напомним, сегодня мы говорили о том, что некоторые компании вообще начали использовать в новых смартфонах подержанную память, выпаянную из старых устройств.

Ранее Fix Focus Digital поделился подробностями относительно компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, слил фотографии нового iPhone SE4 и рендеры Huawei Pocket 2, а также сообщил, что Apple прекратила работу над складным iPhone.