4 ГБ ОЗУ снова станут нормой бюджетных смартфонов, а 12 ГБ будут уделом флагманов. Инсайдер Fixed Focus Digital описал будущее рынка

Оно уже начало реализовываться

Инсайдер Fixed Focus Digital говорит, что сразу несколько китайских производителей смартфонов собираются уменьшить объём оперативной памяти в своих новых аппаратах относительно предшественников.

12 ГБ ОЗУ станут уделом флагманов, средний сегмент будет довольствоваться 8 ГБ, а бюджетники вернутся к 4 ГБ ОЗУ в базе, а старшие модификации будут предлагать 6 ГБ. Примерно то же самое мы имели на рынке несколько лет назад, но затем даже в бюджетные модели стали ставить 6 ГБ ОЗУ, а порой и 8 ГБ.

4 ГБ ОЗУ снова станут нормой бюджетных смартфонов, а 12 ГБ будут уделом флагманов. Инсайдер Fixed Focus Digital описал будущее рынка
Источник изображения: Android Authority

Конкретные компании инсайдер не назвал, но в целом по некоторым недавно анонсированным моделям эту тенденцию мы уже могли наблюдать. Учитывая цены на память, которые к тому же продолжают расти, ничего удивительного тут нет.

Напомним, сегодня мы говорили о том, что некоторые компании вообще начали использовать в новых смартфонах подержанную память, выпаянную из старых устройств.

Ранее Fix Focus Digital поделился подробностями относительно компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, слил фотографии нового iPhone SE4 и рендеры Huawei Pocket 2, а также сообщил, что Apple прекратила работу над складным iPhone.

Мобильные телефоныИсточники:WeiboAndroid Authority

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: AMD обещает наконец-то реализовать поддержку FSR 4 для API VulkanСледующая публикация: 1450 и 1850 евро за Xiaomi — новая реальность. Ожидается, что столько будут стоить новые флагманы компании в Европе
Главное
Все новости
38 минут назад11450 и 1850 евро за Xiaomi — новая реальность. Ожидается, что столько будут стоить новые флагманы компании в Европе
20:45AMD обещает наконец-то реализовать поддержку FSR 4 для API Vulkan
20:414В России могут разрешить память Samsung и SK Hynix для поставок по параллельному импорту
20:392Это сердце для Steam Deck 2? Чип AMD семейства Gainsborough впервые засветился в тестах
20:311Galax представила уникальную GeForce RTX 5080 HOF Extreme с двумя 16-контактными разъёмами питания и кристаллами Сваровски
20:261Отечественные чипы есть, а ставить некуда: производители телекомоборудования просят смягчить требования к локализации плат
20:233Microsoft хочет выпустить доступные ноутбуки Surface, и в основе могут лежать процессоры AMD на архитектуре Arm
Полезный вайбкодинг: DeepSeek и Claude сделали приложения, которые убирают с телевизоров рекламу и ненужные приложения20:154Полезный вайбкодинг: DeepSeek и Claude сделали приложения, которые убирают с телевизоров рекламу и ненужные приложения Также отключаются функции слежения за контентом, который просматривает пользователь
20:08Консоли Xbox Series тоже получат поддержку FSR 4.1, которая уже есть у PlayStation 5
20:031AMD сдержала обещание. Апскейлер FSR 4.1 теперь поддерживается видеокартами Radeon RX 6000 и многими iGPU
19:4112Маск пообещал подарить акции SpaceX всем детям в США — потенциальная стоимость подарка $10,5 млрд
19:283Сервисы «Яндекса» возвращаются к жизни после атак на дата-центры: восстановлены основные функции «Директа» и «Яндекс 360»
19:144Без своего кремния: в России сорвался проект по выпуску кремниевых пластин для силовых полупроводников
18:595Китайские смартфоны переходят на б/у память
17:583Суперкомпьютер Aurora смоделировал 26,8 триллиона частиц тёмной материи в двух расчётах Вселенной
17:506В США предложили закон, который даст покупателям видеоигр право собственности вместо отзываемой лицензии
17:464Intel готовит ускоритель ИИ с 480 ГБ памяти — компания заявляет о поддержке моделей с 300 млрд параметров на одной карте
17:36ИИ-агенты взломали более 100 сайтов компаний: каждая успешная атака обходилась примерно в $50
17:301SK hynix научила флеш-память выполнять вычисления для ИИ: в 20 раз выше пропускная способность и до 5000 раз меньше энергозатраты
17:294У Маска снова получилось: космическую капсулу Starfall успешно вывели на орбиту
17:255Учёные создали материал, который производит водород из воды под действием солнечного света
17:054Starlink на коротком поводке: Индия хочет следить за спутниковым интернетом Маска
16:573Samsung может поручить TSMC выпуск базовых кристаллов для памяти Nvidia
16:533Учёные научили роботизированную кисть ползать, вставать после падений и управлять предметами
16:413Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus и Galaxy S27 Ultra сравнили по размерам экранов до анонса
16:361Tesla запатентовала технологию тактильной кожи для роботизированных рук
16:242Xiaomi выпустила очень компактную стиральную машину с двумя барабанами и нагревом до 95 °C — $180
16:06На термоядерной установке DIII-D в Калифорнии проверят новую систему отвода тепла для плазмы необычной формы
16:05Xiaomi выпустила необычный пылесос за $30 — с УФ-лампой и нагревом до 65 °C
16:0119Китай ударил по поставщику ASML в Германии: под угрозой оказались материалы для производства чипов
15:56Nvidia ускорит расчёты взаимодействий атомов и молекул на GPU для производства чипов в 2–3 раза
15:506Honda завершила разработку системы беспроводной передачи энергии через дорожное покрытие