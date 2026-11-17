Европейцам придется сильно раскошелиться, но хотя бы камеры урезать не стали

Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max вышли на мировой рынок: цены почти в 1,5 раза выше, чем в Китае, а емкость батарей меньше ⁠ 3

Xiaomi провела в Париже международную премьеру смартфонов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, которые ранее, в сентябре, дебютировали на китайском рынке. Глобальные версии сохранили основные характеристики китайских моделей, однако получили аккумуляторы меньшей ёмкости. А цены оказались сильно выше, чем в Китае: базовый Xiaomi 18 Pro стоит 1400 евро, а стоимость Xiaomi 18 Pro Max стартует с 1600 евро. Для сравнения, в Китае стоимость Xiaomi 18 Pro стартует с отметки 6000 юаней (900 долларов), а прозрачный Xiaomi 18 Pro Max — с 7000 юаней (1050 долларов).

Сильнее всего различия заметны в ёмкости батарей. Международный Xiaomi 18 Pro получил аккумулятор емкостью 6000 мА·ч вместо 7000 мА·ч у китайской версии. У Xiaomi 18 Pro Max ёмкость снизилась сильнее — с 8500 до 7050 мА·ч. Старшая модель поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. У Xiaomi 18 Pro — 90 и 50 Вт соответственно.

Xiaomi 18 Pro построен на SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Xiaomi 18 Pro Max базируется на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Обе модели оснащены дополнительным экраном на задней панели и работают под управлением HyperOS 4 на базе Android 17. Камеры Leica — c 200-мегапиксельными датчиками.

Xiaomi 18 Pro Max доступен в чёрном, белом, бордовом и «космическом синем» цветах. Варианты памяти — 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. У обычного Xiaomi 18 Pro два варианта памяти: 12/256 и 12/512 ГБ.

Даты начала продаж пока не объявлены. Покупателям устройств в качестве бонуса достанется Google AI Pro и YouTube Premium на три месяца, а также четыре месяца Spotify Premium.