Не каждый водитель справится с такой лёгкостью: две Tesla на автопилоте встретились на участке дороги, где не разъехаться ⁠ 6

В социальной сети X набирает популярность видео необычного эксперимента с системой полного автономного вождения Tesla FSD. Два владельца электромобилей в Словении решили проверить, как автопилот поведет себя при встрече с другой Tesla на настолько узкой дороге, что двум автомобилям невозможно проехать одновременно. В испытании участвовали Model 3 и Model Y с одинаковой версией FSD Supervised. Ролик уже собрал более 5,5 млн просмотров.

На записи видно, как автомобили встречаются посреди узкого участка дороги и некоторое время ожидают действий друг друга. В итоге красная Tesla проявляет инициативу и начинает двигаться задним ходом, освобождая проезд для белого электромобиля. Тот медленно проезжает мимо, после чего обе машины продолжают движение в противоположных направлениях. По утверждению участников эксперимента, водители не вмешивались в управление на протяжении всего маневра.

Система FSD Supervised остается ассистентом водителя, а не полноценным автопилотом: человек обязан следить за дорожной обстановкой и быть готовым немедленно взять управление на себя.