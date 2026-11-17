При этом он напоминает Huawei Pura X View

Всё ради привлекательной цены: компактный смартфон Huawei с экраном 16:9,5 остался без беспроводной зарядки и спутниковой связи ⁠ 3

Huawei опубликовала второй тизер смартфона OSTA O1 Pro — первой модели нового бренда Starlight.

Производитель раскрыл дизайн устройства, характеристики экрана, процессор и варианты памяти. Новинка во многом повторяет концепцию Huawei Pura X View, однако отличается упрощённым оснащением, что позволит сделать её более доступной.

OSTA O1 Pro получил плоский 6,39-дюймовый экран LTPS с разрешением 1,5K и необычным соотношением сторон 16:9,5. Такой формат обеспечивает больше горизонтального пространства по сравнению с привычными вытянутыми смартфонами.

Дисплей обрамлён рамкой толщиной около 1,05 мм с четырёх сторон, а фронтальная камера размещена в центральном отверстии. На задней панели установлена горизонтальная площадка основной камеры без сверхширокоугольного модуля. Среди расцветок заявлены градиентная фиолетовая и однотонная версии.

Аппаратной основой стал процессор Kirin 9030S с графическим ускорителем Maleoon 935F, работающим на частоте 933 МГц. Конфигурация процессора включает одно ядро с частотой 2,69 ГГц, три ядра на 2,15 ГГц и четыре ядра на 1,62 ГГц. Смартфон предложат в четырёх вариантах: с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Источник изображения: mydrivers // Huawei

При этом ради снижения стоимости производитель отказался от беспроводной зарядки и спутниковой связи BeiDou.