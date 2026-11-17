Но и не для игр

Компания Nvidia неожиданно представила новый невероятно крупный и сложный GPU, при этом не для игр, но и не для задач ИИ.

Называется новый графический процессор Rubin HPC, он является частью платформы Vera Rubin, но создан не для задач ИИ, а для высокопроизводительных вычислений общего назначения. То есть это более классический чип, если можно так выразиться. Сама компания говорит о том, что новый чип предназначен для ускорения моделирования и обработки данных в научных, инженерных и аналитических рабочих процессах.

Rubin HPC включает более 50 000 ядер CUDA. Точного значения Nvidia не приводит. Однако и этого достаточно, чтобы сказать, что это самый большой GPU компании по данному показателю. Чип также будет поддерживать технологию NVLink седьмого поколения, выходя за рамки межсоединения NVLink 6, используемого в существующей архитектуре Rubin.

Новый чип станет доступен в рамках платформы Vera Rubin только в 2028 году.