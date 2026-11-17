Apple была последней, но и она сдалась. Компания заключает с Samsung долгосрочный контакт на поставки памяти DRAM ⁠ 2

Компания Apple, как ранее не раз сообщалось в СМИ, закупала память для своих устройств по любым ценам. Однако теперь ресурс Maeil Business Newspaper говорит, что купертинскому гиганту пришлось изменить свою изначальную стратегию.

Apple покупала память DRAM у Samsung по краткосрочным контрактам, что, похоже, теперь уже стало совсем невыгодным. В итоге компания переходит к долгосрочным контрактам сроком на четыре-пять лет.

Новое соглашение с Samsung находится на завершающей стадии переговоров и будет действовать, начиная с первой половины 2027 года. Вместо фиксации низких цен, контракт устанавливает минимальные гарантированные объемы поставок DRAM, позволяя при этом корректировать окончательную цену в зависимости от рыночных условий. Также сообщается, что Apple оставалась единственной крупной компанией в мире, которая ещё не заключила с Samsung долгосрочный контракт.