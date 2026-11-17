Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max выходят в России: два экрана, камеры Leica на 200 Мп и аккумулятор до 7050 мАч ⁠ 1

Xiaomi объявила о начале предзаказов в России на новые флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Главной особенностью серии стал дополнительный дисплей на задней панели, объединённый с блоком камер под защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Оба устройства получили тройную камеру Leica с двумя 200-мегапиксельными модулями и сверхширокоугольным сенсором на 50 Мп.

Дополнительный экран можно использовать в качестве видоискателя при съёмке селфи и видеоблогов на основную камеру. Он также отображает уведомления, входящие вызовы, QR-коды и посадочные талоны. Среди других возможностей — синхронный перевод разговоров на 29 языков, интерактивный цифровой питомец и персонализированные заставки. Основная камера оснащена оптикой Leica Summilux со светосилой f/1,67, а телефотомодуль получил перископическую конструкцию. Поддерживается запись видео в 8K при 30 к/с и Dolby Vision в 4K при 120 к/с.

Старшая модель Xiaomi 18 Pro Max работает на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, тогда как Xiaomi 18 Pro получила Snapdragon 8 Elite Gen 6. Обе платформы выпускаются по 2-нм техпроцессу, а максимальная частота производительных ядер достигает 5 ГГц. Смартфоны оснащены дисплеями с пиковой яркостью 4000 кд/м² и технологией HyperRGB 2.0. Также предусмотрена аппаратная защита конфиденциальности, ограничивающая видимость содержимого экрана под углом.

Xiaomi 18 Pro Max получил аккумулятор ёмкостью 7050 мА•ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. У обычного Xiaomi 18 Pro батарея рассчитана на 6000 мА•ч, поддерживается зарядка мощностью 90 и 50 Вт соответственно. Диагональ основных экранов составляет 6,9 и 6,4 дюйма. Обе модели работают под управлением HyperOS 4.

Предзаказы принимаются с 17 по 26 ноября, а продажи начнутся 27 ноября. Xiaomi 18 Pro с 12/256 ГБ памяти оценён в 129 990 рублей, версия 12/512 ГБ — в 139 990 рублей. Xiaomi 18 Pro Max стоит от 149 990 рублей за вариант 12/256 ГБ и от 159 990 рублей за 12/512 ГБ.

До 11 января 2027 года действуют специальные цены: от 119 990 и 129 990 рублей за младшую модель и от 139 990 и 149 990 рублей за старшую соответственно.