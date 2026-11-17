К инициативе присоединились десять стран альянса и Южная Корея

НАТО запускает программу Starlift: выводить военные спутники будут коммерческие ракеты в разных странах мира

НАТО объявило о запуске многонациональной космической инициативы Starlift, которая должна обеспечить более надёжный и оперативный доступ к запуску спутников. Проект ориентирован на поддержку военных систем связи, навигации, разведки и раннего предупреждения.

Финансировать инициативу через НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) согласились десять стран альянса: Бельгия, Канада, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Турция и Великобритания. К ним присоединилась Южная Корея. Соглашение об участии было подписано 29 октября на полях встречи национальных директоров по вооружениям НАТО. Разработка Starlift ведётся с 2024 года.

Программа предусматривает сотрудничество с коммерческими операторами ракет-носителей и космодромами, чтобы гарантировать военным заказчикам места для запуска спутников. Также планируется сформировать сеть космодромов, отработать сценарии экстренного вывода аппаратов на орбиту и улучшить наземную инфраструктуру и логистику.

В Starlift рассчитывают, что объединение заказов позволит снизить стоимость запусков, повысить их доступность и привлечь дополнительные инвестиции в космическую отрасль.