iPhone Duo собирают в Китае на крупнейшем в мире заводе по производству смартфонов

Это технологический парк Foxconn в китайском Чжэнчжоу

Операционный директор Apple Сабих Хан посетил технологический парк Foxconn в китайском Чжэнчжоу, чтобы проверить подготовку к выпуску новых устройств компании.

Основное внимание уделили производственной линии iPhone Duo, который собирают исключительно на этом предприятии. Сейчас завод увеличивает объёмы производства, формируя запасы перед предстоящим запуском смартфона.

iPhone Duo собирают в Китае на крупнейшем в мире заводе по производству смартфонов
Источник изображения: mydrivers // Apple

Во время визита Хан также осмотрел линию производства модуля основной камеры для iPhone 18 Pro, участок анодирования внешней рамки и цех интеллектуального нанесения покрытий на уровне систем на кристалле. Проверка охватила несколько ключевых этапов изготовления устройств и их компонентов. Подготовка производства iPhone Duo идёт параллельно с работами над другими будущими моделями Apple.

В интервью Сабих Хан заявил, что кампус Foxconn в Чжэнчжоу можно считать крупнейшим в мире заводом по производству iPhone и даже крупнейшим в мире заводом по производству смартфонов.

Напомним, презентация iPhone Duo прошла в сентябре 2026 года: аппарат получил 7,6-дюймовый внутренний экран, 5,4-дюймовый внешний и стартовую цену 2000 долларов в США. Ажиотаж вокруг новинки подтверждают предзаказы iPhone Duo: только на площадке JD.com в Китае их число превысило 1,54 млн. Среди прочего устройство выделяется степенью защиты IP68 — полной, которой не может похвастаться Samsung Galaxy Z Fold8 с его IP48.   

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