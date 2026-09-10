iPhone Duo сразу опередил Samsung Galaxy Z Fold8 по защите — первый складной смартфон Apple соответствует IP68

Складной iPhone Duo получил степень защиты IP68 от пыли и воды, благодаря чему Apple удалось превзойти Samsung Galaxy Z Fold8 и сравняться с Google Pixel 11 Pro Fold.

Степень IP6X означает полную защиту от проникновения пыли, что особенно важно для складных смартфонов: частицы могут попадать в шарнир и со временем приводить к повреждениям.

По данным Apple, iPhone Duo способен выдерживать погружение в воду на глубину до 6 метров продолжительностью до 30 минут. При этом компания отдельно предупреждает, что защита от воды и пыли не является постоянной и может снижаться из-за естественного износа устройства. У Galaxy Z Fold8 показатель IP48, поэтому от мелких частиц он защищен заметно хуже.

Источник изображения: macrumors // Apple

Прочность iPhone Duo обеспечивают и другие конструктивные решения. Смартфон получил титановую рамку, титановую защитную крышку шарнира и дисплейную конструкцию из 10 слоев. Насколько хорошо все это работает на практике, покажет разбор устройства — особенно интересным станет испытание шарнира на устойчивость к пыли.

Первые фотографии iPhone Duo в руках пользователей показали важную деталь: на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо видна складка. Зато в Сети хвалят красивую анимацию экранов.

Сегодня в России стартовали предзаказы iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.