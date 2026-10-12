Об этом рассказал Илон Маск, который объявил о наборе специалистов

10 новых чипов в год вместо одного за два года. Крупнейший в мире завод Terafab должен выйти на совершенно новый уровень ⁠ 4

Илон Маск намерен радикально ускорить разработку чипов на предприятии Terafab, которое позиционируется как крупнейший в мире проект по производству чипов. По его замыслу, инженеры должны перейти от создания примерно одной значимой микросхемы за два года к разработке около 10 чипов ежегодно.

По словам предпринимателя, сегодня разработка одной сложной микросхемы — от начала проектирования до запуска массового производства — обычно занимает около двух лет. Terafab должен изменить этот подход, ускорив весь цикл: от создания архитектуры и изготовления опытных образцов до тестирования и настройки производственного оборудования.

Маск также обратился к специалистам мирового уровня в области проектирования и производства полупроводников, предложив им присоединиться к SpaceX или Tesla