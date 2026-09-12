Китайцы выстраиваются в очередь за складным iPhone Duo: только на JD.com оформлено почти 1,55 млн предзаказов

Сегодня в Китае начали принимать предзаказы не только на iPhone Duo, но также на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

В Китае сегодня начали принимать заказы на новые флагманские смартфоны Apple — iPhone Duo, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Складная модель стала хитом: только на одной площадке JD.com количество предзаказов iPhone Duo превысило 1,54 млн. А ведь есть еще другие маркетплейсы и операторы, они тоже принимают предзаказы.

iPhone Duo стартует в Китае с 16 тыс. юаней — 2380 долларов. В своей категории это самая дорогая модель. Для сравнения, Huawei Pura X Max стоит от 11 тыс. юаней (1640 долларов), и столько же просят за базовую версию Xiaomi 18 Fold.

Цены на iPhone 18 Pro начинаются с 10 тыс. юаней (1490 долларов) за версию с 256 ГБ памяти. Модель с 512 ГБ флеш-памяти стоит 12 тыс. юаней (1785 долларов), с 1 ТБ флеш-памяти — 15,5 тыс. юаней (2305 долларов), а максимальная конфигурация с 2 ТБ флеш-памяти оценена в 20,5 тыс. юаней (3050 долларов).

iPhone 18 Pro Max обойдется минимум в 11 тыс. юаней (1635 долларов) за вариант с 256 ГБ памяти. Модификация с 512 ГБ памяти стоит 13 тыс. юаней (1935 долларов), с 1 ТБ флеш-памяти — 16,5 тыс. юаней (2455 долларов), а топовый смартфон с 2 ТБ флеш-памяти оценен в 21,5 тыс. юаней (3200 долларов).

Напомним, новые флагманы Apple получили мощную 2-нанометровую платформу Apple A20 Pro, увеличенную в три раза испарительную камеру, три 48-мегапиксельные камеры. Автономность тоже возросла: iPhone 18 Pro способен воспроизводить видео до 34 часов, а Pro Max — до 43 часов.

iPhone 18 Pro получил 6,3-дюймовый Super Retina XDR, а Pro Max — 6,9-дюймовый. Защиту обеспечивает новое поколение Ceramic Shield, которое, по заявлению Apple, втрое устойчивее к появлению царапин.

Собственными разработками Apple теперь являются и ключевые компоненты беспроводной связи: модуль N1 отвечает за Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а сотовый модем C2 пришел на смену C1X.