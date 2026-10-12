Китай всё активнее отказывается от импортных ПК: Huawei получила новый заказ на свои компьютеры

Компания Huawei получила новый заказ на поставку компьютеров серии Qingyun для государственных нужд в Китае. Провинция Юньнань закупила 214 устройств общей стоимостью 1,648 млн юаней.

В контракт вошла модель Huawei W585x, построенная на процессоре Kirin 9000C с архитектурой ARM. Чип имеет восемь ядер и 12 потоков, работает на частоте до 2,48 ГГц и оснащён интегрированной графикой Mali-G78. Процессор также прошёл сертификацию безопасности и надёжности второго уровня Китайского центра оценки информационной безопасности.

Источник изображения: mydrivers // Huawei

Конфигурация Huawei W585x включает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. В качестве предустановленной операционной системы предлагается одна из двух китайских платформ: Tongxin Desktop Operating System V20 или Galaxy Kylin Desktop Operating System V10. Такая комплектация ориентирована на использование в корпоративной и государственной инфраструктуре, где важны локальная программная экосистема и независимость от зарубежных решений.

Компьютер весит около 1,32 кг и оснащён 14-дюймовым экраном с разрешением 2,1K. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, охватывает 100% цветового пространства sRGB и предусматривает технологии защиты зрения.