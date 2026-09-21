Starlink появится на 120 самолётах Vietjet

Starlink объявила о скором запуске спутникового интернета на рейсах Vietjet Airlines. Пассажиры и экипажи смогут пользоваться высокоскоростным подключением с низкой задержкой «от выхода на посадку до выхода из самолёта», что должно обеспечить более непрерывный доступ к сети во время полёта.

Проект развивается на базе соглашения, заключённого компаниями в мае 2026 года. В августе Vietjet также увеличила инвестиции в развёртывание Starlink ещё на 9,5 млн долларов. Спутниковой связью планируется оборудовать до 120 самолётов авиакомпании.

Источник изображения: Starlink // Vietjet Airlines

Мы уже рассказывали, что Starlink получил официальное одобрение во Вьетнаме: в феврале 2026 года местное подразделение компании получило лицензии на предоставление фиксированного и мобильного спутникового интернета, а также на использование радиочастот.

Сама вьетнамская авиакомпания активно наращивает сотрудничество с Airbus: в сентябре 2026 года стороны подписали соглашение о техническом обслуживании эксплуатируемых Vietjet лайнеров семейств A320 и A330, а ранее перевозчик заказал 20 широкофюзеляжных A330-900. На этом фоне подключение бортового интернета выглядит частью общей модернизации парка.

Похожие проекты уже запущены в Европе: Austrian Airlines начала эксплуатацию Starlink на Airbus A320neo в сентябре 2026 года и планирует оснастить системой 20 самолётов к концу зимнего расписания 2026/27 годов.