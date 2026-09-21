Стало известно, сколько человекоподобных роботов было продано по всему миру в 2025 году

До массового рынка им пока далеко

По данным Международной федерации робототехники, в 2025 году компании и организации по всему миру приобрели около 7000 человекоподобных роботов для промышленного и профессионального применения.

На фоне миллиардных инвестиций в технологию эта цифра выглядит скромно. Для сравнения, только за 2024 год в мире установили около 542 000 обычных промышленных роботов, а продажи сервисных машин для транспорта, гостиничного бизнеса и уборки оценивались в 199 000 единиц. IFR ожидает публикацию полной статистики по промышленным и сервисным роботам за 2025 год 24 сентября.

Источник изображения: Reuters // Laurie Chen

По правилам IFR гуманоидом считается робот с человекоподобной внешностью, способный автономно работать в среде, рассчитанной на людей, при этом наличие ног необязательно.

В федерации отмечают, что многие проданные в 2025 году машины пока не выполняли производственные задачи: их закупали исследовательские центры и компании для экспериментов и сбора данных, необходимых для обучения и совершенствования ИИ.