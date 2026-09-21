Super Heavy Booster 21 ночью вывезли на стартовую площадку и готовят к заправке — запуск Starship всё ближе

Ночью Super Heavy Booster 21 доставили по Highway 4 к стартовой площадке Pad 2 на базе Starbase. Ранее Booster 21 прошёл статические огневые испытания, после чего на нём заменили один из двигателей Raptor.

Перевозка ускорителя связана с подготовкой к 14-му испытательному полёту Starship, запуск которого сейчас планируется не ранее 28 сентября 2026 года.

В связке с Booster 21 должен отправиться Ship 41, а главными задачами станут развёртывание спутников Starlink и первая попытка системы выйти на устойчивую орбитальную траекторию.

На этой неделе SpaceX также проведёт WDR-тест — изначально его не планировали, но задержка запуска внесла коррективы в программу подготовки.

WDR-тест (Wet Dress Rehearsal или «мокрый прогон») ускорителя Super Heavy — это генеральная репетиция полного предстартового цикла заправки и подготовки ракеты Starship на стартовом комплексе, которая проводится перед реальным запуском.