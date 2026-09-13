Чего размениваться на мелочи? Вьетнам хочет купить сразу 55 самолетов Airbus

У Vietravel Airlines сейчас 5 самолетов, а она хочет купить 50

Вьетнамские авиакомпании договорились с Airbus о потенциальном приобретении 55 пассажирских самолетов. Пакет соглашений подписали 10 сентября в Елисейском дворце в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и вьетнамского лидера То Лама. Пока это предварительные документы, которые в дальнейшем стороны рассчитывают перевести в твердые контракты.

Vietnam Airlines подписала меморандум о взаимопонимании на пять широкофюзеляжных Airbus A350-900. Поставки ожидаются в 2033–2034 годах. Эти самолеты станут частью масштабного обновления дальнемагистрального флота: после 2030 года перевозчик в общей сложности рассматривает возможность приобрести до 30 широкофюзеляжных машин.

Vietravel Airlines договорилась о значительно более крупной поставке. Перевозчик подписал протокол о намерениях на 50 самолетов — 20 A220 и 30 машин семейства A321neo, в том числе стандартные A321neo и дальнемагистральные A321XLR.

Для Vietravel Airlines такая сделка может радикально изменить масштаб бизнеса. Сейчас флот компании насчитывает всего пять самолетов, поэтому при реализации соглашения он увеличится более чем в десять раз. Новые лайнеры планируется использовать для расширения маршрутной сети в Южной и Центральной Азии, а также на Ближнем Востоке.

Еще одно соглашение Airbus заключила с Vietjet Air, но оно не связано с покупкой новых самолетов. Airbus будет заниматься техническим обслуживанием, ремонтом и поддержкой эксплуатируемых Vietjet лайнеров семейств A320 и A330.

При этом Vietjet уже является крупным заказчиком широкофюзеляжных Airbus. В мае 2025 года авиакомпания заказала 20 самолетов A330-900, стоимость которых оценивалась примерно в $8 млрд.