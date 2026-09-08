Быстрый интернет с минимальный задержкой Starlink на высоте 11,6 км появился в самолётах Austrian Airlines

Пассажиры уже могут бесплатно пользоваться быстрым Wi-Fi во время полета, а к концу зимнего сезона авиакомпания планирует оснастить Starlink 20 самолетов

Austrian Airlines официально начала эксплуатацию Starlink на борту своих самолетов. Первый оснащенный системой Airbus A320neo вылетел из Вены в Порту, положив начало развертыванию высокоскоростного спутникового интернета по всему парку авиакомпании. Пассажиры получили возможность пользоваться интернетом на высоте около 38 000 футов, то есть примерно 11,6 км.

Starlink обеспечивает быстрое соединение с низкой задержкой, поэтому во время полета можно не только переписываться и просматривать сайты, но и работать или смотреть потоковое видео. Доступ к интернету предоставляется бесплатно во всех классах обслуживания для участников программ Travel ID и Miles & More.

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Пока Starlink появился только на первом самолете, однако Austrian Airlines уже готовит масштабное расширение. К концу зимнего расписания 2026/27 годов спутниковым интернетом планируется оснастить 20 самолетов, после чего технология должна постепенно появиться на всем флоте. Austrian стала еще одной крупной европейской авиакомпанией, начавшей переход на Starlink.

Мы уже писали о внедрении Starlink на дальнемагистральных рейсах United Airlines, где технология обеспечивает высокоскоростной Wi-Fi даже над океанами. Также сообщалось о планах Singapore Airlines оснастить Airbus A350 и A380 системой Starlink с 2027 года и о переходе на Starlink ирландской авиакомпании Aer Lingus.