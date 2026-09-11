Samsung троллит Apple после анонса iPhone Duo: «Ничего нового»

Компания напомнила, что выпускает складные смартфоны с 2019 года

Samsung устроила настоящий троллинг Apple после презентации iPhone Duo — первого складного смартфона компании.

Samsung Mobile US активно комментировала мероприятие в X, намекая, что Apple понадобилось слишком много времени, чтобы выйти на рынок складных устройств. В одном из сообщений компания заявила: «Пока ничего нового», а затем напомнила, что она выпускает складные смартфоны в разных форм-факторах.

К шуткам присоединилась Duolingo, которая обыграла название iPhone Duo, после чего Samsung заявила, что Apple «скопировала» и ее тоже.

Samsung Canada опубликовала ролик с Galaxy Z Fold8 и фразой о копировании как высшей форме лести. Samsung Philippines напомнила о восьмилетнем опыте компании в сегменте складных смартфонов. Первую модель Galaxy Fold Samsung представила в 2019 году.

Первые фотографии iPhone Duo в руках пользователей показали важную деталь: на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо видна складка. Зато в Сети хвалят красивую анимацию экранов.

Сегодня в России стартовали предзаказы iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.