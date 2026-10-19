На фундаментальные исследования приходится лишь 15%

Более половины вычислительных ресурсов ИИ в Китае тратят на создание сериалов ⁠ 6

Согласно отчету ChineseAll, около 55% вычислительных ресурсов, задействованных в китайских ИИ-сервисах, приходится на производство коротких драматических сериалов и видеороликов с использованием искусственного интеллекта.

Эти данные вызвали дискуссию в технологической отрасли о том, насколько эффективно распределяются мощности между коммерческими задачами и развитием новых технологий.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Еще 24% ресурсов направляется на создание рекламного контента для электронной коммерции. Таким образом, значительная часть вычислительных мощностей используется для производства материалов, ориентированных на массовую аудиторию и продвижение товаров.

При этом на фундаментальные исследования и разработку технологий приходится только 15%.