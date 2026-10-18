Geely Cityray 2027 выходит 23 октября: он станет больше и комфортнее

А вот цена, скорее всего, не изменится

Geely представит обновлённый кроссовер Cityray (в Китае модель называется Boyue) 23 октября. Модель 2027 года перейдёт на новую электронно-электрическую архитектуру GEEA 3.0 и получит изменения в дизайне, новые системы комфорта, новые электронные компоненты и новые системы безопасности. Нынешний Geely Boyue стоит в Китае от 86 до 107 тыс. юаней (1,1-1,4 млн рублей), и стоимость машины 2027 года, вероятно, будет находиться в тех же ценовых пределах.

Geely Cityray 2027 выходит 23 октября: он станет больше и комфортнее
Источник изображения: Autohome

Обновление приурочено к десятилетию модели. По состоянию на конец сентября семейство Boyue продавалось более чем в 60 странах и регионах, а его совокупные продажи превысили 2,45 млн автомобилей.

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Источник изображения: Autohome

Внешность кроссовера изменится за счёт новой решётки радиатора и световой полосы. Сзади появятся новые фонари с рисунком, напоминающим длинный свиток и плывущие облака.

Фото 1
Источник изображения: Autohome

Габариты Geely Boyue 2027 составят 4570 × 1865 × 1635 мм, колёсная база — 2707 мм. По сравнению с нынешней моделью длина увеличится на 21 мм, а высота уменьшится на 15 мм. В салоне появится медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма и платформой Flyme Auto 2.5 с поддержкой большой языковой модели Star AI. Передние кресла получат подогрев, вентиляцию и массаж, рулевое колесо — подогрев. Также появится беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. В список оснащения войдёт система помощи водителю второго уровня, которая сможет брать на себя часть задач при движении.

Под капотом установят бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 181 л. с., он будет сочетаться с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Авто и транспортGeelyавтоИсточники:Autohome

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