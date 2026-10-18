Очень угловатый и даже неоднозначный дизайн, зато машина будет проходить по льготному утильсбору

Это новый Hyundai Elantra — машину сертифицировали в Китае ⁠ 2

Hyundai готовит новое поколение Elantra: седан станет крупнее, получит угловатый дизайн и современное оснащение, включая мультимедийную систему с искусственным интеллектом. Изображения новой модели появились в документах, поданных в Министерство промышленности и информатизации Китая. По сути, на фото показан китайская версия Elantra восьмого поколения.

Внешность седана выполнена в новой дизайнерской концепции Art of Steel, которая строится на острых линиях и сложных объёмных поверхностях. Для модели предусмотрены колёса диаметром 16 и 17 дюймов.

Габариты нового Elantra — 4765 х 1855 х 1425 мм, колёсная база — 2750 мм. По сравнению с предшественником седан прибавит 45 мм в длину и ширину, 10 мм в высоту и 30 мм в расстоянии между осями.

В оснащение войдет медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма на базе Android и с функциями ИИ, аудиосистема Bang & Olufsen и беспроводная зарядка смартфона.

Седан получит атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 л мощностью 84,5 кВт (115 л. с.). Этот агрегат уже используется на нынешней модели. Максимальная скорость нового поколения составит 191 км/ч.