Высокоскоростной спутниковый интернет с низкой задержкой там, где он ранее был невозможен: SpaceX обеспечила бесплатными наборами Starlink сотни удалённых школ в Парагвае

SpaceX передала Парагваю 1600 комплектов спутникового интернета Starlink, чтобы обеспечить связью школы в наиболее удалённых районах страны. Реализацией проекта занимается государственная телекоммуникационная компания COPACO.

Первый этап уже завершён: к высокоскоростному интернету подключили 800 школ. Для второго этапа получено ещё 400 комплектов оборудования, оставшиеся 400 планируется использовать на заключительном этапе. Таким образом, программа охватит в общей сложности 1600 учебных заведений.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Особое внимание уделяется регионам, где традиционная широкополосная связь практически недоступна. Только в области Гран-Чако интернет появился в 95 школах, в том числе обслуживающих общины коренных народов.

Программа не ограничивается образовательными учреждениями: в более широкие планы подключения также включены больницы и центры семейной медицины. Благодаря Starlink тысячи детей из отдалённых населённых пунктов получат доступ к онлайн-обучению, цифровым учебным материалам и образовательным ресурсам, которые прежде были для них недоступны.