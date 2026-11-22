Процессор не самый последний, зато разъемов — на любой вкус

Маленькая материнская плата с установленным 8-ядерным Ryzen 7 Pro, четырьмя DisplayPort 2.1 и поддержкой 96 ГБ ОЗУ. Представлена Jetway MTX-RYZ1

Компания Jetway выпустила промышленную материнскую плату MTX-RYZ1 формата Mini-ITX, оснащённую мощным процессором AMD Ryzen 7 Pro 8845HS. Новинка рассчитана на промышленные системы, встраиваемые решения и специализированные компьютеры, которым нужны высокая производительность и широкий набор интерфейсов (в том числе последовательные порты).

В основе системы лежит восьмиядерный Ryzen 7 Pro 8845HS. Для установки оперативной памяти предусмотрены два слота SO-DIMM DDR5-5600, максимум ОЗУ — 96 ГБ. За графику отвечает iGPU Radeon 780M, из слотов расширения — PCIe Gen 4 x8.

Предусмотрены два разъёма M.2 формата 2242/2280 с интерфейсом PCIe x4, два SATA III. Плата по умолчанию оснащается процессорным кулером.

Набор интерфейсов включает:

четыре USB 3.2 Gen 1 Type-A;

шесть USB 2.0 через внутренние разъёмы;

четыре DisplayPort 2.1, а также опциональные eDP и LVDS;

два Ethernet 2,5 Гбит/с;

два RS-232/422/485;

четыре RS-232 через внутренние разъёмы;

16-битный GPIO, SMbus и I²C.

Размеры Jetway MTX-RYZ1 составляют стандартные для Mini-ITX 17 × 17 см. Стоимость и сроки начала продаж компания пока не объявила.