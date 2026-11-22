Рамка как у iPhone 8, Android-интерфейс и камера с 5-кратным зумом. Главный герой GTA 6 пользуется устаревшим смартфоном ⁠ 1

После выхода GTA 6 игроки обратили внимание на смартфон главного героя. Несмотря на то, что действие игры разворачивается в 2026 году, устройство выглядит довольно старомодно: у него очень широкая рамка сверху и снизу экрана.

Разговорный динамик и фронтальная камера расположены непосредственно на верхней части передней панели. Дизайн напоминает iPhone 8 или Samsung Galaxy S6. Как и в предыдущих играх серии, используется вымышленный бренд iFruit — пародия на продукцию Apple.

При этом функциональность смартфона заметно расширилась. В нём можно читать сообщения, звонить, фотографировать, пользоваться социальными сетями и банковским приложением. Также предусмотрены программы для прогноза погоды, новостей и фитнеса, показывающие показатели силы, выносливости и концентрации персонажа. Пользователь сможет менять обои и мелодии звонка. Интерфейс напоминает Android: на главном экране отображаются время, погода, температура, уведомления и круглые значки приложений.

Отдельного внимания заслуживает камера, которая поддерживает пятикратное увеличение, сетку для композиции кадра, фильтры и переключение на фронтальную камеру для селфи. Предусмотрена даже возможность корректировать позу персонажа, а если поднести телефон к прохожим, они могут отреагировать на происходящее.

Изменился и сам способ взаимодействия: в отличие от GTA 5, где телефон отображался преимущественно в углу экрана, теперь герой держит его перед собой, а камера переключается на вид от первого лица. При этом игровой мир продолжает жить, а игра не ставится на паузу.