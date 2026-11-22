Дженсен Хуанг был отстранен от должности в Nvidia на фоне обвинений в внебрачных связях, включая отношения с предполагаемым агентом китайской разведки. Однако, по словам двух источников, знакомых с частными обсуждениями между председателем и другими членами совета директоров, именно «многочисленные проблемы», связанные с «неискренностью» и «ложью» Хуанга, в конечном итоге побудили совет директоров к этому решению.

Хотя Хуанг признался в романе с Элис Хуанг 8 ноября, совет директоров не смог в тот момент определить, являлась ли она агентом китайской разведки, сообщают источники. В тот же день совет директоров объявил о начале независимого расследования «в свете недавних сообщений» о том, что их генеральный директор «стал объектом внимания иностранной разведки». Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения в том, что Элис Хуанг была шпионкой.

Однако в последующие дни, когда всплыли обвинения в других связях, включая, как сообщается, одну с непосредственным подчиненным, «было установлено, что Хуанг лгал, и это продолжалось целый год, с октября 2025 года и до недавних событий», — сообщил Wired источник, близкий к совету директоров.

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Согласно источникам, члены совета директоров спрашивали Хуанга об Элис Хуанг после того, как в октябре 2025 года газета The New York Times впервые сообщила о необычайно прочных деловых отношениях Nvidia с сингапурской компанией Megaspeed, занимающейся центрами обработки данных, где работала Элис Хуанг. Дженсен Хуанг тогда отрицал перед советом директоров какие-либо неподобающие отношения с Элис Хуанг, сообщают источники Wired.

По словам этих людей, после того, как дело всплыло на поверхность, совет директоров был возмущен. Источник, знакомый с позицией совета директоров, сообщил Wired, что, хотя члены совета считают вопросы национальной безопасности «важными» и «актуальными», главной причиной отставки Хуанга стала «ложь». «Речь шла о честности и доверии», — сказал источник.

В последние дни члены совета директоров, включая председателя Харви Джонса, пытались утихомирить дискуссии о возможном возвращении Хуанга в Nvidia, подчеркивая, что поведение Хуанга противоречило политике и правилам корпоративного управления Nvidia, сообщают источники Wired.