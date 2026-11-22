SpaceX вывела на орбиту больше грузов, чем все остальные американские компании за почти 70 лет ⁠ 5

SpaceX за примерно 20 лет работы смогла вывести на орбиту большую суммарную массу полезной нагрузки, чем все остальные американские операторы запусков вместе взятые с 1957 года.

На это обращает внимание ApoStructura, опубликовавший график Flight Atlas. На нём сравнивается накопленная масса грузов, доставленных на орбиту SpaceX и остальными американскими участниками космической отрасли. Если синяя линия демонстрирует относительно плавный рост на протяжении десятилетий, то красная после 2018–2020 годов начинает резко уходить вверх.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Переломным фактором стало широкое внедрение многоразовых ракет Falcon 9. Возможность возвращать и повторно использовать первые ступени позволила SpaceX существенно сократить стоимость запусков и увеличить их частоту. Компания получила возможность регулярно отправлять на орбиту крупные партии спутников Starlink, одновременно выполняя коммерческие и государственные заказы.

Источник изображения: ApoStructura // Flight Atlas

В результате за сравнительно короткий период SpaceX превратилась в доминирующего американского оператора орбитальных запусков по объёму доставляемой полезной нагрузки.