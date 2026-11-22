SpaceX вывела на орбиту больше грузов, чем все остальные американские компании за почти 70 лет
Переломным фактором стало широкое внедрение многоразовых ракет Falcon 9
SpaceX за примерно 20 лет работы смогла вывести на орбиту большую суммарную массу полезной нагрузки, чем все остальные американские операторы запусков вместе взятые с 1957 года.
На это обращает внимание ApoStructura, опубликовавший график Flight Atlas. На нём сравнивается накопленная масса грузов, доставленных на орбиту SpaceX и остальными американскими участниками космической отрасли. Если синяя линия демонстрирует относительно плавный рост на протяжении десятилетий, то красная после 2018–2020 годов начинает резко уходить вверх.
Переломным фактором стало широкое внедрение многоразовых ракет Falcon 9. Возможность возвращать и повторно использовать первые ступени позволила SpaceX существенно сократить стоимость запусков и увеличить их частоту. Компания получила возможность регулярно отправлять на орбиту крупные партии спутников Starlink, одновременно выполняя коммерческие и государственные заказы.
В результате за сравнительно короткий период SpaceX превратилась в доминирующего американского оператора орбитальных запусков по объёму доставляемой полезной нагрузки.