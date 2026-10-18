Tank 500 обновился и получил салон в духе Li Auto

Крупный внедорожник Tank 500 обновился: модель получила лидар, новую мультимедийную систему с дополнительным экраном для переднего пассажира и расширенный набор электронных помощников. Предварительные заказы в Китае начали принимать 16 октября. Покупателям предлагают внести депозит 3000 юаней (450 долларов), который зачтут в счёт оплаты автомобиля как 9000 юаней (1350 долларов). Кроме того, доступны дополнительные опции общей стоимостью до 12 000 юаней (1800 долларов), включая систему ночного видения на основе дальнего инфракрасного излучения для всех комплектаций и развлекательный пакет для пассажира в версии Smart Edition.

Внешность Tank 500 принципиально не изменилась. Главной визуальной новинкой стал новый цвет кузова Danxia Red.

Габариты автомобиля составляют 5078 × 1934 × 1905 мм, колёсная база — 2850 мм. Угол въезда достигает 29 градусов, съезда — 24 градуса, а минимальный дорожный просвет равен 210 мм. Эти параметры подчёркивают внедорожную направленность модели.

Главным техническим обновлением стала новая система помощи водителю Coffee Pilot 4.0. Она использует вычислительный чип Thor-U производительностью 700 TOPS и 27 датчиков, включая лидар Hesai с 192 линиями сканирования. По сравнению с лидаром Hesai AT128, применяемым на Wey Lanshan, новый сенсор на 60% компактнее и на 50% легче. При этом, по заявлению разработчиков, он обеспечивает большую дальность обнаружения, более высокое разрешение и широкий угол обзора.

Центральный дисплей теперь объединён в единую панель с новым экраном для переднего пассажира — примерно как в автомобилях Li Auto. Среди оснащения также заявлены отделка кожей Nappa, декоративные элементы из натурального камня на центральной консоли и аудиосистема с 22 динамиками, включая встроенные в подголовники водителя и пассажира. Для задних пассажиров предусмотрен небольшой раскладной столик.

Покупателям предложат три варианта силовой установки. Подключаемый гибрид Hi4-T сочетает двигатель 2.0T, один электромотор и девятиступенчатый «автомат». Совокупная мощность системы составляет 310 кВт (422 л. с.), ёмкость тяговой батареи — 37,1 кВт·ч, запас хода на чистом электричестве по циклу WLTC — 110 км. Система полного привода здесь не предусматривает размыкания связи между двигателем и колёсами, что ориентирует эверсию на серьёзное бездорожье.

Вариант Hi4-Z оснащён двигателем 2.0T, двумя электромоторами и трёхступенчатой гибридной трансмиссией DHT. Совокупная мощность достигает 635 кВт (863 л. с.), батарея имеет ёмкость 59,05 кВт·ч, запас хода на чистом электричестве по циклу WLTC — 201 км.

Для тех, кто предпочитает традиционный двигатель внутреннего сгорания, предусмотрена бензиновая модификация с турбомотором 3.0 V6, 48-вольтовой надстройкой и девятиступенчатым «автоматом». Двигатель развивает 260 кВт (353 л. с.) и 500 Н·м крутящего момента.