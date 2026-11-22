Инсайдер Tarun Vats раскрыл график распространения прошивок Samsung на период с 23 по 27 ноября.

One UI 9 выходит на Samsung Galaxy M34 и A25, а Galaxy S25 и S24 получат ноябрьское обновление

На следующей неделе Samsung выпустит стабильную версию One UI 9 на международном рынке для нескольких устройств.

По данным инсайдера Tarun Vats, обновление ожидается для Galaxy M34, Galaxy A25, Galaxy A24, планшета Galaxy Tab A11+ и защищённого Galaxy Tab Active5 Pro. Одновременно компания готовит ноябрьское обновление для флагманов Galaxy S25 и S24, а также складных Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Речь идёт о распространении прошивок в период с 23 по 27 ноября.

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One UI 9 основана на Android 17 и приносит ряд новых возможностей Galaxy AI. Среди них My FanCam, автоматически удерживающая выбранного человека в центре видеозаписи, и Now Nudge, предлагающая контекстные подсказки прямо во время переписки. Обновлённый Now Brief позволяет создавать собственные информационные карточки, а переводчик Interpreter получил более удобный режим просмотра истории разговора. Также улучшены сканирование документов, диктофон и инструменты редактирования изображений.

Отдельное внимание Samsung уделила безопасности: появились Privacy Alerts для обнаружения подозрительной активности приложений и Security Brief с предупреждениями о потенциальных угрозах. Обновлённая система Warranty and Care позволяет проверять гарантию, проводить диагностику и оценивать стоимость ремонта непосредственно в настройках.