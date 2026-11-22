Такая система рассчитана на работу при температурах от 0 до 70 °C

Phison разработала SSD для космоса: 488 ТБ в составе орбитального дата-центра StarVault-001 отправятся в космос к 2027 году ⁠ 1

Компания Phison представила линейку SSD Pascari Space, разработанную специально для космических аппаратов, спутников и дата-центров на орбите. Накопители этой серии планируют использовать в орбитальном дата-центре StarVault-001, который разрабатывает Lonestar Data Holdings. Его запуск ожидается в первой половине 2027 года.

StarVault-001 получит суммарно 488 ТБ флеш-памяти, из которых после развёртывания системы на низкой околоземной орбите будет доступно около 370 ТБ полезной ёмкости. Речь идёт о совокупном объёме накопителей всего дата-центра, а не одного SSD.

Линейка Pascari Space разделена на три категории: Flight Critical, Main Storage и Orbital Data Center. Первые две рассчитаны на накопители с интерфейсом PCIe 4.0 и ёмкостью от 40 ГБ до 4 ТБ. Orbital Data Center используют PCIe 5.0 x4. В эту категорию входят SP-C200 ёмкостью до 128 ТБ, SP-C250P на 32 ТБ и SP-C250E на 25,6 ТБ. Они выпускаются в форм-факторах E3.S и E3.L.

Накопители адаптируют под конкретные космические миссии с помощью инженерных услуг IMAGIN+. Они предусматривают настройку прошивки, радиационные испытания, корректировку механизмов обработки ошибок и параметров сохранности данных. В SSD также используются алгоритмы коррекции ошибок LDPC, SmartECC и SmartRefresh. Phison утверждает, что переход на режим pSLC вместо стандартной конфигурации TLC в моделях Flight Critical и Main Storage позволяет увеличить ресурс записи до 60 раз.

У разных моделей предусмотрены различные температурные диапазоны эксплуатации. Flight Critical SP-F100 рассчитан на температуры от -40 до 105 °C, Main Storage SP-M100 — от -40 до 85 °C, а накопители Orbital Data Center — от 0 до 70 °C. Кроме того, компания предлагает отдельные услуги по радиационной оценке и проверке оборудования под требования конкретных миссий.

Phison уже имеет опыт работы с космическими системами хранения данных: ранее её технологии использовались в проектах, связанных с марсоходами, а в 2025 году компания сотрудничала с Lonestar при отправке оборудования дата-центра на Луну.