В Сети появилось новое видео, демонстрирующее непосредственно момент поломки экрана складного iPhone Duo.

Известный техноблогер Зак Нельсон (Zack Nelson) с канала JerryRigEverything во время разборки смартфона назвал эту проблему Pixel Pincher 9000. Речь идёт о небольшом компоненте шарнирного механизма. Проблемная деталь расположена непосредственно за гибкой панелью и при определённых условиях может давить на неё изнутри.

Повреждение может сопровождаться появлением зелёных линий, дефектов пикселей и разрушением внутреннего экрана. Особую обеспокоенность вызывает то, что подобные проблемы, согласно распространяемым сообщениям, возникают даже на новых экземплярах. Дополнительным фактором риска называют попадание пыли и песка внутрь шарнирного механизма, несмотря на заявленную защиту смартфона по IP68.

В ходе других разборок также обращали внимание на опорную планку или направляющую шарнира, которая может создавать избыточное давление вдоль линии сгиба.

О ранних поломках стало известно почти сразу после старта продаж: владельцы публиковали снимки с яркими линиями на внутреннем дисплее уже в день покупки, о чём мы рассказывали в материале о поломках экрана в первый же день. Тогда же появились и кадры с заметной складкой в месте сгиба.

Причины дефекта разбирали и специалисты: специалисты iFixit после разборки построили трёхмерную модель шарнира и предположили, что центральная опорная планка может недостаточно свободно убираться при складывании и давить на дисплей, а изогнутые направляющие способны контактировать с панелью.