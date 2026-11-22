«С блэкджеком и не только» или «теперь точно не уволят»: Дженсен Хуанг планирует создать свою компанию по производству чипов и привлечь $50 млрд
Nvidia не планирует возвращать Хуанга
Будущее Дженсена Хуанга выглядит очень интересно: по словам журналиста технологического издания Semafor Рохана Госвами, предприниматель после ухода из Nvidia планирует основать собственную компанию по производству полупроводников.
Журналист утверждает, что, судя по его разговорам с представителями технологической отрасли и руководителями компаний, решение совета директоров Nvidia разорвать отношения с Хуангом было тщательно продуманным. Поэтому рассчитывать на его пересмотр под давлением сотрудников или внешней поддержки вряд ли приходится.
Госвами отмечает, что ситуация отличается от истории Сэма Альтмана, который смог вернуться в OpenAI после конфликта с советом директоров. Nvidia является публичной компанией, а благосостояние многих её сотрудников и инженеров напрямую связано с котировками акций. По этой причине даже массовые увольнения или коллективные протесты вряд ли заставят руководство изменить принятое решение.
После некоторого перерыва Хуанг должен вернуться в индустрию искусственного интеллекта уже с собственным бизнесом. Ожидается, что на старте предприниматель сможет привлечь около 50 млрд долларов на запуск нового производства полупроводников.
На днях Павел Дуров* заявил, что главной ошибкой Хуанга было то, что в Nvidia был совет директоров, который уволил его.
Ранее сообщалось, что основной причиной отставки Хуанга стала «ложь».
* Павел Дуров включён в перечень террористов и экстремистов