«С блэкджеком и не только» или «теперь точно не уволят»: Дженсен Хуанг планирует создать свою компанию по производству чипов и привлечь $50 млрд

«С блэкджеком и не только» или «теперь точно не уволят»: Дженсен Хуанг планирует создать свою компанию по производству чипов и привлечь $50 млрд ⁠ 17

Будущее Дженсена Хуанга выглядит очень интересно: по словам журналиста технологического издания Semafor Рохана Госвами, предприниматель после ухода из Nvidia планирует основать собственную компанию по производству полупроводников.

Журналист утверждает, что, судя по его разговорам с представителями технологической отрасли и руководителями компаний, решение совета директоров Nvidia разорвать отношения с Хуангом было тщательно продуманным. Поэтому рассчитывать на его пересмотр под давлением сотрудников или внешней поддержки вряд ли приходится.

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Госвами отмечает, что ситуация отличается от истории Сэма Альтмана, который смог вернуться в OpenAI после конфликта с советом директоров. Nvidia является публичной компанией, а благосостояние многих её сотрудников и инженеров напрямую связано с котировками акций. По этой причине даже массовые увольнения или коллективные протесты вряд ли заставят руководство изменить принятое решение.

После некоторого перерыва Хуанг должен вернуться в индустрию искусственного интеллекта уже с собственным бизнесом. Ожидается, что на старте предприниматель сможет привлечь около 50 млрд долларов на запуск нового производства полупроводников.

На днях Павел Дуров* заявил, что главной ошибкой Хуанга было то, что в Nvidia был совет директоров, который уволил его.

Ранее сообщалось, что основной причиной отставки Хуанга стала «ложь».