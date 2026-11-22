Samsung сократит выпуск смартфонов Galaxy A и увеличит долю Galaxy S27 Pro и Ultra. Новые Galaxy Watch в 2027 году не выйдут

Samsung Electronics приступила к масштабной оптимизации мобильного бизнеса. Компания сокращает производство смартфонов среднего класса Galaxy A примерно на 20% относительно первоначального плана на четвертый квартал 2026 года.

По данным ETNews, одновременно Samsung намерена сосредоточиться на более дорогих устройствах: для будущей серии Galaxy S27 долю моделей Pro и Ultra планируется увеличить до 70% от общего объема производства. Таким образом производитель рассчитывает повысить среднюю прибыль с каждого проданного смартфона.

Перестройка связана с резким подорожанием ключевых компонентов, включая мобильные процессоры и память. Подразделение Mobile eXperience (MX) вынуждено пересматривать расходы, производственные планы и продуктовую стратегию. По данным южнокорейского издания ETNews, подразделение уже два квартала подряд сталкивается с убытками, поэтому компания принимает дополнительные меры для восстановления рентабельности.

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Изменения затронут и носимую электронику. Samsung решила отказаться от ежегодного обновления Galaxy Watch и перейти на двухлетний цикл выпуска: в 2027 году новых часов серии не будет. Это нарушит традицию, сохранявшуюся с 2018 года, когда состоялся дебют первой модели. Последними новинками остаются представленные в июле Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.

Более редкий выпуск позволит сократить расходы на разработку и маркетинг, сохранив ресурсы для наиболее прибыльных направлений.

«В связи с замедлением роста рынка умных часов, реакция рынка на Galaxy Watch 9 в этом году не оправдала ожиданий, поскольку его розничная цена выросла из-за увеличения производственных затрат, — сообщил ETNews. — Было решено, что выпуск нового продукта каждый год больше не является экономически целесообразным».