60 к/с уже неинтересно: смартфон OnePlus Ace 7 Pro выдаёт стабильные 185 к/с в Delta Force

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал результаты тестирования OnePlus Ace 7 Pro в шутере Delta Force. Смартфон удерживал частоту около 185 кадров в секунду даже во время масштабного сражения. При высоком качестве графики средний показатель составил 185,02 к/с.

Для сравнения инсайдер проверил другое устройство с флагманским 2-нм процессором, не раскрыв его название. Оно показало среднюю частоту 163,3 к/с. Ранее сообщалось, что OnePlus Ace 7 Pro получит экран с частотой обновления 185 Гц.

По предварительным утечкам, смартфон оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и активной системой охлаждения с двумя воздушными каналами. Один из них направляет поток воздуха в область процессора, второй охлаждает заднюю панель.

По словам инсайдера, во время тестирования корпус OnePlus Ace 7 Pro нагревался меньше, чем у сравниваемого устройства.