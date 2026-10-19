Подразделение Xiaomi представило алюминиевый аккумулятор MiiiW с выдвижным кабелем

Компания MiiiW Technology, входящая в экосистему Xiaomi, представила внешний аккумулятор M310 Pro с цифровым дисплеем и поддержкой быстрой зарядки.

Устройство оснащено батареей емкостью 10 000 мА·ч и заключено в цельный алюминиевый корпус. Его размеры составляют 90 × 49 × 37 мм, а масса — 225 г. На передней панели под глянцевой черной поверхностью скрыт экран, отображающий текущий уровень заряда в процентах.

Источник изображения: ithome // MiiiW

Для подключения гаджетов предусмотрены встроенный выдвижной кабель USB-C длиной 70 см с мощностью до 45 Вт, дополнительный порт USB-C на 45 Вт и разъем USB-A на 20 Вт. Благодаря схеме 2C+1A пауэрбанк способен одновременно заряжать до трех устройств. Также заявлена поддержка технологии Xiaomi Surge Charge и распространенных протоколов быстрой зарядки, включая PD 3.0, PPS, QC 3.0, FCP, SCP и AFC.

В Китае MiiiW M310 Pro оценили в 149 юаней.