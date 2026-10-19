Optimus и Cybercab станут главными источниками стоимости Tesla

При этом компания всё равно выпустит долгожданный электрический Roadster

Илон Маск заявил, что основную часть будущей стоимости Tesla будут формировать человекоподобный робот Optimus и беспилотное роботакси Cybercab.

По его мнению, именно эти направления обладают потенциалом для масштабирования до огромных объемов. Среди других сфер, способных обеспечить экономически оправданный рост, предприниматель назвал сверхинтеллект (super intelligence или новое название для ИИ), робототехнику, солнечную энергетику и массовые космические перевозки.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

При этом глава компании не собирается отказываться от электрического спорткара Roadster, хотя и не относит его к основным источникам будущей стоимости бизнеса.

Но Roadster — это очень круто, поэтому мы все равно его выпустим. Илон Маск

По словам Маска, максимальная скорость Roadster может превысить 0,5 Маха, то есть приблизительно 612 км/ч. Это заметно выше заявленных для версий Thrust и Rocket 370 км/ч. Скорость звука составляет 1234,8 км/ч.