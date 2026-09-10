iPhone Duo изначально получил заметную складку на экране

Впрочем, это особенность почти всех складных смартфонов

Первые фотографии iPhone Duo в руках пользователей показали важную деталь: на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо видна складка.

Особенно хорошо она заметна под определенными углами и при подходящем освещении. Для смартфона стоимостью около $2000 такой недостаток уже стал поводом для критики — некоторые наблюдатели даже предлагают представить, что сказал бы о нем Стив Джобс, известный своим стремлением к максимальной проработке дизайна.

Для iPhone Duo разработали многослойную конструкцию с нанотекстурированным полимером, титановой основой и новым шарниром, которые должны были сделать след от сгиба практически незаметным. На практике он все же виден.

Некоторые пользователи задаются вопросом, почему компания с репутацией перфекциониста выпустила флагман с настолько заметным визуальным компромиссом.

Зато в Сети хвалят красивую анимацию экранов. Сегодня в России стартовали предзаказы iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.