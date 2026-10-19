Microsoft отказалась от крупного дата-центра с тысячами ускорителей Nvidia

Microsoft расторгла соглашение с британской компанией Nscale о размещении вычислительных мощностей в дата-центре в Лоугтоне, графство Эссекс. Американская корпорация должна была стать основным арендатором объекта, оснащённого тысячами ИИ-ускорителей Nvidia. Отказ стал серьёзным ударом для Nscale, которая готовится к выходу на биржу в США с оценкой бизнеса до $35 млрд.

Запуск центра первоначально планировался на следующий год, однако проект столкнулся с неоднократными задержками. По данным издания, энергетические компании не ожидают подключения объекта к электроснабжению до 2030-х годов. Microsoft собиралась арендовать на площадке 23 000 ИИ-чипов Nvidia, а после её ухода у проекта не осталось других публично объявленных заказчиков. При этом долгосрочные контракты с крупными технологическими компаниями имеют ключевое значение для финансирования масштабных инвестиций в вычислительную инфраструктуру.

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Проект в Эссексе ранее представляли как один из символов британских амбиций в сфере искусственного интеллекта. Поддержка Microsoft входила в объявленный в прошлом году пакет инвестиций компании в Великобританию на £22 млрд. Теперь неопределённость вокруг дата-центра может осложнить размещение акций Nscale и стать проверкой готовности инвесторов вкладываться в капиталоёмкий ИИ-бизнес.

Yа Microsoft приходится более 40% контрактной выручки Nscale в размере $103 млрд, хотя доля британского проекта в этом объёме, как предполагается, невелика. Среди других крупных клиентов компании — Anthropic.