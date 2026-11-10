Мало было проблем с GeForce RTX 5090 и 5080: у владельца GeForce RTX 5070 расплавился разъём питания

Даже 250 Вт не спасают

Владельцы ускорителей Nvidia GeForce RTX 50-й серии продолжают сообщать о проблемах с разъёмами питания. Но на этот раз в отчете фигурирует не GeForce RTX 5090 или RTX 5080, а GeForce RTX 5070 с энергопотреблением всего 250 Вт — у видеокарты расплавился разъём питания.

Мало было проблем с GeForce RTX 5090 и 5080: у владельца GeForce RTX 5070 расплавился разъём питания
Источник изображения: Nvidia/Gatlyng/Vidoecardz

Владелец GeForce RTX 5070 с ником  Gatlyng  на форуме Reddit допускает, что причиной могла стать ошибка при установке. По его словам, видеокарту подключал знакомый, который, возможно, не до конца вставил кабель питания. Неплотный контакт способен увеличить электрическое сопротивление и привести к локальному перегреву, в результате которого повреждаются контакты и плавится пластик разъёма.

Особенно примечательно, что речь идёт о модели, которая не отличается большим потреблением. Для сравнения, GeForce RTX 5090 имеет заявленное энергопотребление 575 Вт — почти в 2,3 раза больше, чем RTX 5070.

Это уже не первый подобный инцидент с RTX 5070. В апреле 2025 года сообщалось о видеокарте Zotac RTX 5070, подключённой к блоку питания Seasonic Focus GX-750. Тогда после включения компьютера начал плавиться кабель питания, а на фотографиях был заметен один из контактов, предположительно сместившийся внутрь разъёма. Точную причину того происшествия установить не удалось.

В новом случае обстоятельства также пока не позволяют однозначно обвинить Nvidia или производителя видеокарты: не полностью вставленный кабель может вызвать перегрев. Однако подобные истории показывают, что проблемы с разъёмами питания 12V-2×6 остаются актуальными даже для моделей с относительно небольшим энергопотреблением.

 

ВидеокартыNvidiaИсточники:VideocardzReddit/Gatlyng

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