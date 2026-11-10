Российская микроэлектроника готовится к крупной сделке: ОМК может купить фабрику разработчика российских процессоров «ЭЛВИС»

От процессоров до готовых плат — ОМК хочет замкнуть ещё одно звено производства микроэлектроники

В создаваемую Объединённую микроэлектронную корпорацию (ОМК) могут включить производственную площадку «Элко», принадлежащую разработчику микропроцессоров НПЦ «ЭЛВИС». Сделку планируют провести в 2027 году. Она упоминается в проекте стратегии развития новой корпорации, на реализацию которой в следующем году предусмотрено 170 млрд рублей. Об этом пишет CNews.

Российская микроэлектроника готовится к крупной сделке: ОМК может купить фабрику разработчика российских процессоров «ЭЛВИС»
Источник изображения: ИИ ChatGPT

Предполагается, что приобретение позволит ОМК расширить производственную цепочку и получить собственные мощности для сборки электронных компонентов. Компания «Элко» занимается сборкой печатных плат и сдаёт производственные площади в аренду. Площадь её производственного комплекса составляет около одного гектара.

ООО «Элко» было зарегистрировано в феврале 2024 года, его единственным учредителем является НПЦ «ЭЛВИС». По итогам 2025 года выручка компании составила 41,5 млн рублей, чистый убыток — 31,8 млн рублей. При этом баланс предприятия достиг 1,9 млрд рублей, а уставный капитал составляет 501 млн рублей. Сейчас компания готовит производство и ищет российских поставщиков сырья и материалов.

ОМК создаётся для консолидации российских микроэлектронных активов и производственных мощностей. В её состав планируется включить «Элемент», «Ангстрем» и «НМ-Тех». Общий объём инвестиций в развитие корпорации до 2030 года оценивается в 1,1 трлн рублей. Одним из приоритетов проекта называют создание полного цикла производства микроэлектроники в России, включая корпусирование и тестирование микросхем.

Сам НПЦ «ЭЛВИС» известен разработкой систем на кристалле, процессоров семейства «Мультикор», радиационно-стойкой электроники для космических аппаратов и СВЧ-микросхем для систем связи.

ПроцессорыРоссияИсточники:CNews

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