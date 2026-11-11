33 мощнейших двигателя Raptor 3 крупным планом: SpaceX показала фото ускорителя Super Heavy B22, который будут ловить «Мехазиллой»

До исторического запуска Starship осталось три дня

SpaceX опубликовала фотографии подготовки к 15-му испытательному полёту Starship — на фото показали ускоритель Super Heavy B22. Компания провела наземные испытания операций по его захвату башней Mechazilla. Это первая версия ускорителя Super Heavy V3, для которой планируется применить процедуру возвращения с последующим захватом механическими манипуляторами стартовой башни.

33 мощнейших двигателя Raptor 3 крупным планом: SpaceX показала фото ускорителя Super Heavy B22, который будут ловить «Мехазиллой»
Источник изображения: SpaceX

Во время испытаний ускоритель подняли на плановую высоту захвата, чтобы отработать операции, которые должны выполняться после его возвращения. В частности, специалисты проверили последовательность действий с использованием манипуляторов Mechazilla.

До начала миссии Flight 15 остаётся всего три дня, однако необходимая лицензия Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пока не выдана. Без разрешения регулятора запуск состояться не сможет.

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Источник изображения: SpaceX

Предстоящий полёт может стать одним из важнейших этапов в разработке Starship. SpaceX впервые намерена вернуть к стартовой площадке обе ступени орбитальной ракеты — и ускоритель Super Heavy, и корабль Starship. До сих пор компания уже несколько раз успешно ловила ускорители предыдущего поколения, но для Super Heavy V3 такая попытка станет первой.

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Источник изображения: SpaceX

Согласно плану миссии, Starship должен выйти на орбиту высотой около 275 км и провести там более 22 часов, совершив примерно 14 витков вокруг Земли. Корабль также должен вывести на орбиту 26 спутников Starlink V3. По данным SpaceX, каждый из них обеспечит около 1 Тбит/с дополнительной пропускной способности сети, а вся партия — примерно 26 Тбит/с. Три спутника дополнительно оснастят камерами для съёмки теплозащитного экрана Starship во время возвращения в атмосферу.

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Источник изображения: SpaceX

Запуск намечен на 14 ноября по московскому времени, в промежутке с 01:45 до 03:00.

 

Наука и космосSpaceXкосмосИсточники:SpaceX

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