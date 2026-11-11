33 мощнейших двигателя Raptor 3 крупным планом: SpaceX показала фото ускорителя Super Heavy B22, который будут ловить «Мехазиллой»

SpaceX опубликовала фотографии подготовки к 15-му испытательному полёту Starship — на фото показали ускоритель Super Heavy B22. Компания провела наземные испытания операций по его захвату башней Mechazilla. Это первая версия ускорителя Super Heavy V3, для которой планируется применить процедуру возвращения с последующим захватом механическими манипуляторами стартовой башни.

Во время испытаний ускоритель подняли на плановую высоту захвата, чтобы отработать операции, которые должны выполняться после его возвращения. В частности, специалисты проверили последовательность действий с использованием манипуляторов Mechazilla.

До начала миссии Flight 15 остаётся всего три дня, однако необходимая лицензия Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пока не выдана. Без разрешения регулятора запуск состояться не сможет.

Предстоящий полёт может стать одним из важнейших этапов в разработке Starship. SpaceX впервые намерена вернуть к стартовой площадке обе ступени орбитальной ракеты — и ускоритель Super Heavy, и корабль Starship. До сих пор компания уже несколько раз успешно ловила ускорители предыдущего поколения, но для Super Heavy V3 такая попытка станет первой.

Согласно плану миссии, Starship должен выйти на орбиту высотой около 275 км и провести там более 22 часов, совершив примерно 14 витков вокруг Земли. Корабль также должен вывести на орбиту 26 спутников Starlink V3. По данным SpaceX, каждый из них обеспечит около 1 Тбит/с дополнительной пропускной способности сети, а вся партия — примерно 26 Тбит/с. Три спутника дополнительно оснастят камерами для съёмки теплозащитного экрана Starship во время возвращения в атмосферу.

Запуск намечен на 14 ноября по московскому времени, в промежутке с 01:45 до 03:00.