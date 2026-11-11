Маск: ПО Starlink очень хорошо подходит для обучения сверхинтеллекта ⁠ 1

Илон Маск рассказал о неожиданном применении программного обеспечения Starlink. По его словам, технологии, изначально созданные для управления передачей колоссальных объёмов информации между спутниками и наземной инфраструктурой, оказались хорошо приспособлены для обучения искусственного сверхинтеллекта.

Оказывается, программное обеспечение Starlink, созданное для управления передачей огромных объемов данных в космосе и на Землю, также очень хорошо подходит для обучения сверхинтеллекта. Илон Маск

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Заявление прозвучало на фоне дискуссии в США о необходимости регулирования индустрии искусственного интеллекта. Как сообщала Financial Times 6 ноября, представители Демократической партии намерены добиваться усиления надзора за компаниями, создающими передовые ИИ-модели. В числе обсуждаемых инициатив — ограничения на разработку наиболее мощных систем.

В частности, конгрессвумен от Аризоны Ясамин Ансари выступила с предложением временно остановить создание передовых моделей искусственного интеллекта, а также запретить разработку искусственного сверхинтеллекта. Таким образом, заявление Маска о возможностях Starlink прозвучало в период активного обсуждения технологических перспектив и потенциальных ограничений развития ИИ в США.