В России создают мегаваттный атомный двигатель

И изучают пять вариантов лунной атомной электростанции мощностью до 10 кВт

«Росатом» рассматривает пять вариантов компактной атомной электростанции для Луны. В 2027 году госкорпорация планирует определиться с окончательной конструкцией и перейти к дальнейшей разработке. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам правительственной стратегической сессии, посвящённой развитию российской космической отрасли.

В России создают мегаваттный атомный двигатель
Источник изображения: ИИ Gemini

Речь идёт об автономной электростанции мощностью до 10 кВт, которая должна начать работу в середине 2030-х годов и обеспечивать энергией международную лунную станцию. Сейчас специалисты «Росатома», Курчатовского института и Российской академии наук изучают пять технических вариантов. Среди них — системы с прямым преобразованием ядерной энергии в электричество и установки с турбинными генераторами.

Параллельно ведётся разработка мощного двигателя для космического тягача, который сможет перемещать крупные грузы и использоваться для полётов в дальний космос. Его мощность должна достигнуть мегаваттного уровня, а начало работы ожидается в следующем десятилетии. К проекту привлекают в том числе федеральные ядерные центры в Сарове и Снежинске.

 

Наука и космосРоссияРосатомИсточники:ТАСС

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