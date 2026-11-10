В России создают мегаваттный атомный двигатель

«Росатом» рассматривает пять вариантов компактной атомной электростанции для Луны. В 2027 году госкорпорация планирует определиться с окончательной конструкцией и перейти к дальнейшей разработке. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам правительственной стратегической сессии, посвящённой развитию российской космической отрасли.

Речь идёт об автономной электростанции мощностью до 10 кВт, которая должна начать работу в середине 2030-х годов и обеспечивать энергией международную лунную станцию. Сейчас специалисты «Росатома», Курчатовского института и Российской академии наук изучают пять технических вариантов. Среди них — системы с прямым преобразованием ядерной энергии в электричество и установки с турбинными генераторами.

Параллельно ведётся разработка мощного двигателя для космического тягача, который сможет перемещать крупные грузы и использоваться для полётов в дальний космос. Его мощность должна достигнуть мегаваттного уровня, а начало работы ожидается в следующем десятилетии. К проекту привлекают в том числе федеральные ядерные центры в Сарове и Снежинске.