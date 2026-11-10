Астрономы открыли кандидата в тёмные галактики с запасом водорода на 2 млрд Солнц
Объект AGC 322753 обнаружили сразу два радиотелескопа — Аресибо и FAST. Но ни один из нескольких крупных обзоров не выявил звёздного населения
Астрономы обнаружили один из наиболее интересных кандидатов в тёмные галактики — объект AGC 322753, содержащий около 2 млрд масс Солнца в нейтральном водороде. Его независимо зарегистрировали радиотелескоп Аресибо в рамках обзора ALFALFA и китайский радиотелескоп FAST в рамках обзора FASHI. При этом в оптических наблюдениях не удалось выявить звёздного компонента даже на пределе чувствительности современных обзоров. Авторы работы считают AGC 322753 перспективным кандидатом в тёмные галактики, однако его масса уже превышает предсказания моделей для полностью беззвёздных объектов.
Оба радиотелескопа зафиксировали сигнал на практически одинаковой скорости удаления от Земли и получили сходные характеристики водородного облака. Особенно примечателен двойной пик в радиоспектре: такая форма характерна для вращающегося газового диска. Ширина линии на уровне половины максимальной интенсивности составляет около 85 км/с. Совпадение независимых наблюдений, выполненных разными инструментами в разных местах и в разное время, позволило исключить радиопомеху как источник сигнала.
Поиск звёздного компонента оказался безрезультатным. Учёные проверили данные обзора DESI Legacy Imaging Surveys, а также изображения из обзоров SDSS, Pan-STARRS, GALEX и WISE. Ни один из них не выявил убедительного оптического соответствия радиосигналу. Согласно оценке авторов, масса звёзд в AGC 322753 не превышает примерно 50 млн масс Солнца. Таким образом, масса нейтрального водорода по крайней мере в 40 раз больше верхнего предела массы звёзд — необычно высокое соотношение даже для объектов с крайне слабым звездообразованием.
Однако назвать объект полностью беззвёздным пока что нельзя. Предел наблюдений не исключает существования очень тусклой галактики, звёзды которой просто не удалось различить. Более того, масса водорода AGC 322753 — около 2 млрд солнечных масс — слишком велика для полностью беззвёздных гало в существующих теоретических моделях. Например, она существенно превышает характерные значения для облаков нейтрального водорода, которые, согласно моделям, могут сохраняться в небольших гало тёмной материи без образования звёзд.
Учёные также рассмотрели альтернативную версию: AGC 322753 может быть не отдельной галактикой, а газовым хвостом, оставшимся после взаимодействия соседних галактик. Полностью исключить такой сценарий пока нельзя, но ближайшие крупные галактики находятся от объекта на расстоянии около 290 и 330 кпк. Кроме того, двойной пик радиоспектра указывает на упорядоченное вращение газа, что больше соответствует диску галактики. Если же это всё-таки приливной хвост, то его масса и протяжённость сделали бы его одним из наиболее крупных известных объектов такого типа.
Авторы подчёркивают, что AGC 322753 пока что остаётся кандидатом, а не подтверждённой тёмной галактикой. Чтобы установить его природу, потребуются более глубокие оптические наблюдения и радионаблюдения с высоким пространственным разрешением — например, с помощью комплекса VLA. Они позволят построить карту вращения газа и точнее определить положение возможной слабой звёздной составляющей. Результаты исследования опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.