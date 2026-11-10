5 ГВт вычислительной мощности над Землёй: SpaceX может создать космический суперкомпьютер к 2028 году

SpaceX Илона Маска может развернуть на орбите вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта общей мощностью до 5 ГВт уже к 2028 году. Такой прогноз представил аналитик Джефф Пу из GF Securities. По его оценке, для этого компании потребуется около 10 тысяч вычислительных стоек Nvidia Vera Rubin NVL72, специально адаптированных для работы в космосе.

Аналитик называет такие установки Kessel. Они будут отличаться от обычных серверных стоек компактной горизонтальной компоновкой: вместо стандартного формата 48U предполагается использовать конструкцию высотой всего 9U — около 40 см. Это необходимо, чтобы оборудование выдерживало нагрузки при запуске ракеты и не нарушало устойчивость спутника. При этом, по оценке Пу, тепловая мощность отдельных графических процессоров может достигать 4 кВт.

Вычислительные спутники станут частью проекта Starmind, в рамках которого SpaceX намерена перенести ИИ-дата-центры на орбиту, используя опыт создания сети Starlink. Первые аппараты AI1, по данным компании, должны обеспечивать до 250 кВт вычислительной мощности каждый. Следующее поколение, как предполагает аналитик, сможет поддерживать уже 350–400 кВт.

Одна из главных инженерных проблем таких систем — отвод тепла. Для её решения SpaceX и Nvidia разрабатывают жидкостное охлаждение с передачей тепла на внешние радиаторы. Илон Маск ранее утверждал, что алюминиевые радиаторы в космосе смогут рассеивать около 1300 Вт тепловой энергии на квадратный метр благодаря низкой температуре окружающей среды.

Джефф Пу первым детально описал переход iPhone 15 Pro на титановый корпус вместо стального, точно спрогнозировал увеличение оперативной памяти до 8 ГБ в стандартных моделях iPhone 16, а также предсказал появление 5-кратного зума в камере iPhone 15 Pro Max и внедрение разъемов USB-C.