ChatGPT покрыл 81,4% трафика ИИ-ассистентов: конкуренты не смогли отвоевать даже 10%

После 7 месяцев стагнации посещаемость ChatGPT выросла почти на 20% и достигла рекордных 61,35 млрд визитов за сентябрь. Весь рынок ИИ-сервисов за год прибавил 37%

ChatGPT занимает 81,4% мирового трафика крупнейших ИИ-ассистентов, тогда как ни один конкурент не приблизился даже к 10%. По данным исследования аналитического и маркетингового агентства Graphite, основанного на статистике Similarweb, на Claude приходится 6,8% посещений, Google Gemini — 5%, DeepSeek — 4%, Grok — 1,9%, Perplexity — 0,9%. В расчётах учитывались посещения сайтов и мобильных приложений за июль — сентябрь 2026 года.

Это происходит на фоне восстановления роста ChatGPT. После стремительного увеличения аудитории в первой половине 2025 года сервис семь месяцев практически не прибавлял в посещаемости. Однако затем рост возобновился: в сентябре число визитов достигло рекордных 61,35 млрд, увеличившись почти на 20%. Ранее сообщалось, что еженедельная аудитория ChatGPT достигла 1,2 млрд пользователей.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Конкуренты тоже быстро растут, особенно Claude и Gemini, однако пока их показатели несопоставимы с масштабом ChatGPT. При этом ИИ-ассистенты становятся не только самостоятельными площадками для получения информации, но и источниками переходов на внешние сайты. За год мировой трафик с ИИ-сервисов на другие ресурсы увеличился на 92%, причём 60% таких переходов обеспечил ChatGPT.

Всего крупнейшие ИИ-сервисы генерируют более 76 млрд посещений в месяц — на 37% больше, чем годом ранее. При этом на США приходится лишь 8,8% мирового трафика, то есть более 90% посещений формируется за пределами страны, которая остаётся одним из главных центров разработки этих технологий. Исследование также фиксирует изменения в поиске Google: AI Overviews (сгенерированные ИИ ответы непосредственно в результатах поиска) появляются уже в 62% поисковых запросов в США, а разговорный режим AI Mode в августе собрал 491 млн посещений американской веб-версии.