Роверы покоряют Урал: роботы Яндекса начали доставлять заказы в Екатеринбурге

Пока они обслуживают три района и шесть дарксторов «Яндекс Лавки»

В Екатеринбурге заработала роботизированная доставка «Яндекс Доставки». Роверы начали привозить заказы жителям отдельных районов города — Октябрьского, Чкаловского и Ленинского. На первом этапе роботы обслуживают шесть дарксторов «Яндекс Лавки», расположенных на улицах Степана Разина, Вайнера, Сыромолотова, Щорса, Академика Семихатова и Декабристов.

В дальнейшем зону доставки планируют расширить на Верх-Исетский, Кировский, Железнодорожный и Орджоникидзевский районы. Количество подключенных дарксторов увеличат до 20. Кроме того, роверы начнут выполнять заказы «Яндекс Еды». К сервису также смогут присоединиться магазины и торговые сети — партнеры «Яндекс Доставки».

В городе работают роботы четвертого поколения. Они оснащены лидарами, камерами и ультразвуковыми датчиками, которые помогают распознавать препятствия, светофоры и оценивать дорожную обстановку. Шесть ведущих колес с независимой подвеской позволяют преодолевать бордюры и неровности. При возникновении сложных ситуаций управление может взять на себя удаленный оператор.

Грузовой отсек ровера рассчитан на 25 кг и вмещает до 61 литра. Он разделен на две независимые секции, благодаря чему робот может перевозить два заказа одновременно.

По данным исследования ВЦИОМ, 61% жителей Екатеринбурга готовы регулярно пользоваться автономными технологиями, включая роботов-доставщиков. Среди причин интереса 58% опрошенных назвали возможность попробовать новую технологию.

Екатеринбург стал одним из более чем десяти городов, где работают роверы Яндекса. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Тюмень. За все время роботы выполнили свыше 2 млн доставок.