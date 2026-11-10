Модель на 800 млн параметров обошла Qwen 9B и Gemma 4 в генерации команд для Linux

Специализированная dale-0.8B набрала 79,4% на тесте из 471 задания — заметно больше универсальных моделей, превосходящих её по размеру в 5–11 раз

На Hugging Face опубликована dale-0.8b-GGUF — компактная языковая модель, предназначенная для преобразования запросов на обычном языке в команды Bash для Linux. Пользователь описывает задачу, например просит найти все крупные файлы в текущей директории, а модель возвращает одну подходящую команду в структурированном формате JSON с кратким пояснением.

В тесте из 471 задания dale-0.8B набрала 79,4%. Для сравнения, Qwen3.5-9B и Gemma 4 E4B показали по 62,8%, а Qwen3.5-4B — 54,6%. Даже более компактная Qwen3.5-0.8B справилась лишь с 14,9% заданий. Так, специализированная модель с 800 млн параметров обошла универсальные системы, содержащие в несколько раз больше параметров. Результаты приведены автором проекта.

Источник изображения: Manuel Garcia Sanz

Модель умеет не только генерировать команды, но и обрабатывать запросы, которые не следует выполнять. Для этого предусмотрены отдельные статусы: refuse — отказ от неподходящей операции, unsure — указание на неоднозначность запроса. Это позволяет не выдавать команду в ситуациях, когда задача сформулирована недостаточно ясно или может быть небезопасной.

Модель распространяется в формате GGUF с квантованием Q4_K_M: файл занимает около 529 МБ. Она запускается на процессоре через llama.cpp, без необходимости использовать видеокарту. По данным автора, медианная задержка составляет 1,72 секунды даже на ноутбуке 2020 года. Лицензия Apache 2.0 разрешает свободное использование и модификацию проекта.

dale-0.8B лежит в основе одноимённого инструмента командной строки dale. Он предлагает пользователю команды, может запрашивать подтверждение перед выполнением и классифицировать потенциально опасные операции. Это позволяет использовать модель как локального помощника для работы с Linux, не отправляя каждый запрос во внешний облачный сервис.